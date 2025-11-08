Aktuálna dnešná cena TriviAgent by Virtuals je 0USD. Trhová kapitalizácia TRIVI je 216,460USD. Sledujte aktualizácie cien TRIVI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TriviAgent by Virtuals je 0USD. Trhová kapitalizácia TRIVI je 216,460USD. Sledujte aktualizácie cien TRIVI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena TriviAgent by Virtuals (TRIVI) je --, s 24.22% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRIVI na USD konverzný kurz je -- za TRIVI.
TriviAgent by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 216,460, pričom počet coinov v obehu je 507.21M TRIVI. Počas posledných 24 hodín sa TRIVIobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00483987, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa TRIVI zmenilo o +3.26% za poslednú hodinu a o -25.92% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) informácie o trhu
$ 216.46K
$ 216.46K$ 216.46K
--
----
$ 426.76K
$ 426.76K$ 426.76K
507.21M
507.21M 507.21M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia TriviAgent by Virtuals je $ 216.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TRIVI je 507.21M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 426.76K.
História cien TriviAgent by Virtuals v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987
$ 0
$ 0$ 0
+3.26%
+24.22%
-25.92%
-25.92%
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z TriviAgent by Virtuals na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny TriviAgent by Virtuals na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny TriviAgent by Virtuals na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny TriviAgent by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+24.22%
30 dní
$ 0
+0.41%
60 dní
$ 0
+9.46%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre TriviAgent by Virtuals
Cenová predikcia TriviAgent by Virtuals (TRIVI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRIVI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TriviAgent by Virtuals (TRIVI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena TriviAgent by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TriviAgent by Virtuals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRIVI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TriviAgent by Virtuals Cenové predikcie.
Čo je TriviAgent by Virtuals (TRIVI)
Long-term Vision:
The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories.
Current Concept (Live):
TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards.
Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards.
Market Opportunity:
Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030.
Capabilities:
- Automated Content Generation
- Video Generation
- Audio Generation
- Post-Twitter
- Context-Aware Decision Making
- Human-Like Avatar
Long-term Vision:
The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories.
Current Concept (Live):
TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards.
Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards.
Market Opportunity:
Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030.
Capabilities:
Automated Content Generation
Video Generation
Audio Generation
Post-Twitter
Context-Aware Decision Making
Human-Like Avatar
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TriviAgent by Virtuals
Akú hodnotu bude mať 1 TriviAgent by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota TriviAgent by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TriviAgent by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTriviAgent by Virtuals?
Dnešná cena TriviAgent by Virtuals je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je TriviAgent by Virtuals stále dobrou investíciou?
TriviAgent by Virtuals zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRIVI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s TriviAgent by Virtuals?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo TriviAgent by Virtuals v hodnote --.
Aká je aktuálna cena TriviAgent by Virtuals?
Živá cena TRIVI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu TriviAgent by Virtuals vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRIVI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu TriviAgent by Virtuals?
Cenu TRIVI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,519.97
+2.69%
ETH
3,441.37
+4.36%
SOL
162.85
+4.78%
COAI
1.136
+3.96%
USDC
1.0002
-0.03%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRIVI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRIVI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena TriviAgent by Virtuals pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena TriviAgent by Virtuals v tomto roku?
Cena TriviAgent by Virtuals by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu TriviAgent by Virtuals (TRIVI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:03:16 (UTC+8)
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Pozrite si viac informácií o TriviAgent by Virtuals
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.