Aktuálna dnešná cena Treehouse AVAX (TAVAX) je $ 22.11, s 11.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAVAX na USD konverzný kurz je $ 22.11 za TAVAX.
Treehouse AVAX sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,011,279, pričom počet coinov v obehu je 45.64K TAVAX. Počas posledných 24 hodín sa TAVAXobchodovalo v rozmedzí od $ 19.69 (low) do $ 22.12 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 43.51, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 12.16.
V krátkodobom vývoji sa TAVAX zmenilo o +0.76% za poslednú hodinu a o -1.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Treehouse AVAX (TAVAX) informácie o trhu
$ 1.01M
--
$ 1.01M
45.64K
45,643.42125602383
Aktuálna trhová kapitalizácia Treehouse AVAX je $ 1.01M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TAVAX je 45.64K, pričom celková zásoba je 45643.42125602383. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.01M.
História cien Treehouse AVAX v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 19.69
24 hod Low
$ 22.12
24 hod High
$ 19.69
$ 22.12
$ 43.51
$ 12.16
+0.76%
+11.00%
-1.17%
-1.17%
Treehouse AVAX (TAVAX) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Treehouse AVAX na USDpohybovala na $ +2.19. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Treehouse AVAX na USD pohybovala na $ -8.3620948620. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Treehouse AVAX na USD pohybovala na $ -6.3892151400. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Treehouse AVAX na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +2.19
+11.00%
30 dní
$ -8.3620948620
-37.82%
60 dní
$ -6.3892151400
-28.89%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Treehouse AVAX
Cenová predikcia Treehouse AVAX (TAVAX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAVAX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Treehouse AVAX (TAVAX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Treehouse AVAX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Treehouse AVAX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TAVAX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Treehouse AVAX Cenové predikcie.
Čo je Treehouse AVAX (TAVAX)
tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Treehouse AVAX
Akú hodnotu bude mať 1 Treehouse AVAX v roku 2030?
Ak by hodnota Treehouse AVAX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Treehouse AVAX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTreehouse AVAX?
Dnešná cena Treehouse AVAX je $ 22.11. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Treehouse AVAX stále dobrou investíciou?
Treehouse AVAX zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TAVAX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Treehouse AVAX?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Treehouse AVAX v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Treehouse AVAX?
Živá cena TAVAX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Treehouse AVAX vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TAVAX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Treehouse AVAX?
Cenu TAVAX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,842.27
+3.01%
ETH
3,465.74
+5.10%
SOL
163.44
+5.16%
COAI
1.1484
+5.09%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TAVAX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TAVAX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Treehouse AVAX pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Treehouse AVAX v tomto roku?
Cena Treehouse AVAX by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Treehouse AVAX (TAVAX).
Treehouse AVAX (TAVAX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
