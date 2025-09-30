Treble (TREB) tokenomika

Treble (TREB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Treble (TREB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:11:48 (UTC+8)
USD

Treble (TREB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Treble (TREB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.20M
$ 1.20M
Celková ponuka:
$ 42.18M
$ 42.18M
Počet coinov v obehu:
$ 9.97M
$ 9.97M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.10M
$ 5.10M
Historické maximum:
$ 0.814964
$ 0.814964
Historické minimum:
$ 0.103499
$ 0.103499
Aktuálna cena:
$ 0.120831
$ 0.120831

Treble (TREB) informácie

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes:

• Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards.

Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://trebleswap.com
Biela kniha:
https://github.com/trebleswap/docs/blob/master/pdf/Treble-Whitepaper.pdf

Treble (TREB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Treble (TREB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TREB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TREB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TREB tokenomiku, preskúmajte cenu TREB tokenu naživo!

TREB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TREB asi smeruje? Naša TREB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

