Aktuálna dnešná cena Trashy By Matt Furie je 0.00002024USD. Trhová kapitalizácia TRASHY je 20,242USD. Sledujte aktualizácie cien TRASHY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Trashy By Matt Furie (TRASHY) je $ 0.00002024, s 11.91% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRASHY na USD konverzný kurz je $ 0.00002024 za TRASHY.
Trashy By Matt Furie sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 20,242, pričom počet coinov v obehu je 999.96M TRASHY. Počas posledných 24 hodín sa TRASHYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00001809 (low) do $ 0.00002037 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00073629, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00001645.
V krátkodobom vývoji sa TRASHY zmenilo o -0.01% za poslednú hodinu a o -27.71% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Trashy By Matt Furie (TRASHY) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Trashy By Matt Furie je $ 20.24K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TRASHY je 999.96M, pričom celková zásoba je 999963217.247141. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.24K.
História cien Trashy By Matt Furie v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-0.01%
+11.91%
-27.71%
-27.71%
Trashy By Matt Furie (TRASHY) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Trashy By Matt Furie na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Trashy By Matt Furie na USD pohybovala na $ -0.0000131694. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Trashy By Matt Furie na USD pohybovala na $ -0.0000190629. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Trashy By Matt Furie na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+11.91%
30 dní
$ -0.0000131694
-65.06%
60 dní
$ -0.0000190629
-94.18%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Trashy By Matt Furie
Cenová predikcia Trashy By Matt Furie (TRASHY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRASHY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Trashy By Matt Furie (TRASHY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Trashy By Matt Furie mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Trashy By Matt Furie v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRASHY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Trashy By Matt Furie Cenové predikcie.
Čo je Trashy By Matt Furie (TRASHY)
Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time.
With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Trashy By Matt Furie
Akú hodnotu bude mať 1 Trashy By Matt Furie v roku 2030?
Ak by hodnota Trashy By Matt Furie rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Trashy By Matt Furie podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTrashy By Matt Furie?
Dnešná cena Trashy By Matt Furie je $ 0.00002024. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Trashy By Matt Furie stále dobrou investíciou?
Trashy By Matt Furie zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRASHY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Trashy By Matt Furie?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Trashy By Matt Furie v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Trashy By Matt Furie?
Živá cena TRASHY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Trashy By Matt Furie vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRASHY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Trashy By Matt Furie?
Cenu TRASHY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,453.93
+2.63%
ETH
3,438.25
+4.26%
SOL
162.17
+4.34%
COAI
1.2065
+10.41%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRASHY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRASHY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Trashy By Matt Furie pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Trashy By Matt Furie v tomto roku?
Cena Trashy By Matt Furie by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Trashy By Matt Furie (TRASHY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:48:05 (UTC+8)
Trashy By Matt Furie (TRASHY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.