Transfidelity Cena (FIDEL)
Aktuálna dnešná cena Transfidelity (FIDEL) je $ 0.368086, s 10.93% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny FIDEL na USD konverzný kurz je $ 0.368086 za FIDEL.
Transfidelity sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 368,086, pričom počet coinov v obehu je 1.00M FIDEL. Počas posledných 24 hodín sa FIDELobchodovalo v rozmedzí od $ 0.328742 (low) do $ 0.370057 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.8633, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.300764.
V krátkodobom vývoji sa FIDEL zmenilo o -0.53% za poslednú hodinu a o -5.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Transfidelity je $ 368.09K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu FIDEL je 1.00M, pričom celková zásoba je 1000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 368.09K.
-0.53%
+10.93%
-5.63%
-5.63%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Transfidelity na USDpohybovala na $ +0.03625627.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Transfidelity na USD pohybovala na $ -0.1455658293.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Transfidelity na USD pohybovala na $ -0.1660317790.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Transfidelity na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.03625627
|+10.93%
|30 dní
|$ -0.1455658293
|-39.54%
|60 dní
|$ -0.1660317790
|-45.10%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Transfidelity mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.
Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.
Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.
