TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity.
By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders.
Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax
TrainingDietMax (TDM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky TrainingDietMax (TDM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TDM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TDM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TDM tokenomiku, preskúmajte cenu TDM tokenu naživo!
