Aktuálna dnešná cena Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) je $ 1.0, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PC0000023 na USD konverzný kurz je $ 1.0 za PC0000023.
Tradable Singapore Fintech SSL sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 100,846,154, pričom počet coinov v obehu je 100.85M PC0000023. Počas posledných 24 hodín sa PC0000023obchodovalo v rozmedzí od $ 1.0 (low) do $ 1.0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.0.
V krátkodobom vývoji sa PC0000023 zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Tradable Singapore Fintech SSL je $ 100.85M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PC0000023 je 100.85M, pričom celková zásoba je 100846154.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 100.85M.
História cien Tradable Singapore Fintech SSL v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Tradable Singapore Fintech SSL na USDpohybovala na $ 0.0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD pohybovala na $ 0.0000000000. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD pohybovala na $ 0.0000000000. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD pohybovala na $ 0.0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0.0
0.00%
30 dní
$ 0.0000000000
0.00%
60 dní
$ 0.0000000000
0.00%
90 dní
$ 0.0
0.00%
Cenové predikcie pre Tradable Singapore Fintech SSL
Cenová predikcia Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PC0000023 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Tradable Singapore Fintech SSL mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Tradable Singapore Fintech SSL v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PC0000023 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Tradable Singapore Fintech SSL Cenové predikcie.
Čo je Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Tradable Singapore Fintech SSL
Akú hodnotu bude mať 1 Tradable Singapore Fintech SSL v roku 2030?
Ak by hodnota Tradable Singapore Fintech SSL rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Tradable Singapore Fintech SSL podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTradable Singapore Fintech SSL?
Dnešná cena Tradable Singapore Fintech SSL je $ 1.0. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Tradable Singapore Fintech SSL stále dobrou investíciou?
Tradable Singapore Fintech SSL zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PC0000023, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Tradable Singapore Fintech SSL?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Tradable Singapore Fintech SSL v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Tradable Singapore Fintech SSL?
Živá cena PC0000023 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Tradable Singapore Fintech SSL vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PC0000023, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Tradable Singapore Fintech SSL?
Cenu PC0000023 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PC0000023 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PC0000023/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Tradable Singapore Fintech SSL pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Tradable Singapore Fintech SSL v tomto roku?
Cena Tradable Singapore Fintech SSL by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023).
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.