Topcat (TOPCAT) tokenomika
Topcat (TOPCAT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Topcat (TOPCAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Topcat (TOPCAT) informácie
Top Cat is a meme coin on the Tron blockchain, centered around a quirky and charismatic Chinese cat who wears a distinctive hat. This feline has quickly become a sensation within the Tron community, capturing the imagination of users and taking the blockchain by storm. Our focus is on fostering a strong, vibrant community where members can connect, share experiences, and enjoy the playful spirit that Top Cat embodies. We're all about community building and creating a space where everyone can vibe together, embracing the fun and excitement that this unique meme coin brings. Whether you're a crypto enthusiast or just here for the fun, Top Cat welcomes you to be a part of our growing community!
Topcat (TOPCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Topcat (TOPCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TOPCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TOPCAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TOPCAT tokenomiku, preskúmajte cenu TOPCAT tokenu naživo!
TOPCAT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TOPCAT asi smeruje? Naša TOPCAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
