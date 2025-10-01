Tombili the Fat Cat (FATCAT) tokenomika

Tombili the Fat Cat (FATCAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Tombili the Fat Cat (FATCAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:04:31 (UTC+8)
Tombili the Fat Cat (FATCAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tombili the Fat Cat (FATCAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.25K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.25K
Historické maximum:
$ 0.004584
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Tombili the Fat Cat (FATCAT) informácie

The Solana memecoin inspired by Tombili, the iconic laid-back cat from Istanbul. FATCAT Tokens blend investment with the spirit of meme culture, offering traders and meme enthusiasts a unique crypto experience. Join the wave with FATCAT, where each token celebrates relaxation, coolness, and savvy investing.

Oficiálna webová stránka:
https://fatcat.meme

Tombili the Fat Cat (FATCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Tombili the Fat Cat (FATCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FATCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FATCAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FATCAT tokenomiku, preskúmajte cenu FATCAT tokenu naživo!

FATCAT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FATCAT asi smeruje? Naša FATCAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

