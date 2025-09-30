TOGA (TOGA) tokenomika
TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA
TOGA (TOGA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky TOGA (TOGA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TOGA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TOGA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
TOGA cenová predikcia
Naša TOGA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
