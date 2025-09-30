TOGA (TOGA) tokenomika

TOGA (TOGA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o TOGA (TOGA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:40:31 (UTC+8)
USD

TOGA (TOGA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre TOGA (TOGA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 68.77K
$ 68.77K$ 68.77K
Celková ponuka:
$ 999.20M
$ 999.20M$ 999.20M
Počet coinov v obehu:
$ 999.20M
$ 999.20M$ 999.20M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 68.77K
$ 68.77K$ 68.77K
Historické maximum:
$ 0.01149809
$ 0.01149809$ 0.01149809
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

TOGA (TOGA) informácie

TOGA is a memecoin. It's just a GOAT wearing a TOGA. Originally the idea is that the coin was deployed by one of the biggest meme coins in the Solana community called GOAT. TOGA is a derivative of the GOAT narrative that goes on, and we proudly want to take that one step further and to build our own community. AI has been the one that launched GOAT, therefore TOGA is purely a community coin. $GOAT = $TOGA

Oficiálna webová stránka:
https://t.me/TogaSol

TOGA (TOGA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky TOGA (TOGA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TOGA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TOGA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TOGA tokenomiku, preskúmajte cenu TOGA tokenu naživo!

TOGA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TOGA asi smeruje? Naša TOGA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov