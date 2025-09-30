tobi (TOBI) tokenomika
tobi (TOBI) informácie
Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.
tobi (TOBI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky tobi (TOBI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TOBI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TOBI tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TOBI tokenomiku, preskúmajte cenu TOBI tokenu naživo!
