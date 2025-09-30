tobi (TOBI) tokenomika

tobi (TOBI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o tobi (TOBI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:49:53 (UTC+8)
USD

tobi (TOBI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre tobi (TOBI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 278.66K
$ 278.66K$ 278.66K
Celková ponuka:
$ 998.67M
$ 998.67M$ 998.67M
Počet coinov v obehu:
$ 998.67M
$ 998.67M$ 998.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 278.66K
$ 278.66K$ 278.66K
Historické maximum:
$ 0.01800695
$ 0.01800695$ 0.01800695
Historické minimum:
$ 0.00011552
$ 0.00011552$ 0.00011552
Aktuálna cena:
$ 0.00027907
$ 0.00027907$ 0.00027907

tobi (TOBI) informácie

Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.

Oficiálna webová stránka:
https://hellotobi.xyz

tobi (TOBI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky tobi (TOBI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet TOBI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu TOBI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili TOBI tokenomiku, preskúmajte cenu TOBI tokenu naživo!

TOBI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam TOBI asi smeruje? Naša TOBI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov