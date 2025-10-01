To The Sun (SUNPUMP) tokenomika
To The Sun (SUNPUMP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre To The Sun (SUNPUMP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
To The Sun (SUNPUMP) informácie
To The Sun (SUNPUMP): The Meme Token That’s Pumping Beyond Limits
SUNPUMP isn’t just a meme token—it’s a movement, a community, and an unstoppable force riding the waves of fun and humor. In the world of SUNPUMP, we don't just talk about going to the moon. That’s old news. We’re setting our sights higher and hotter, aiming straight for the sun! Why settle for the moon when the sun is right there, waiting to be conquered?
With SUNPUMP, every pump is a celebration. It’s a token that thrives on the excitement and energy of the community, where every rise brings us closer to the ultimate goal—the sun! Whether you’re holding, swapping, or just enjoying the wild ride, SUNPUMP is all about enjoying the journey and sharing in the meme-fueled fun.
The best part? SUNPUMP is driven by the people. There are no limits to what this meme-powered rocket can achieve when everyone is in on the joke, working together to pump harder than ever. The more we pump, the closer we get to the sun, where we can truly shine brighter than ever.
If you’re looking for a meme token that takes things to the next level, one that’s filled with laughs, inside jokes, and a whole lot of community spirit, then SUNPUMP is your ticket to the sun. Strap in, because we’re not stopping at the moon—this is a one-way trip to the brightest star in the sky!
Remember: when you’re with SUNPUMP, the sky isn’t the limit. The sun is!
To The Sun (SUNPUMP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky To The Sun (SUNPUMP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SUNPUMP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SUNPUMP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
