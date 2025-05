Čo je TISM (TISM)

What is the project about? Our project is a meme coin on the SUI network which celebrates TISM in crypto and is an artistic representation of this. We want to bring a fresh memecoin approach to the SUI ecosystem and we want to be a thoughtleader in the space too. We are planning to provide more utlity in the coin in the future. With a launchpad feature but we are currently working on this now

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

TISM (TISM) Zdroje Oficiálna webová stránka