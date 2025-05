Čo je TINY (TINY)

Tinyman is the leading decentralized trading protocol which utilizes the fast and secure framework of the Algorand blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers. Tinyman came here with the modest goal of bringing secure decentralized trading to the Algorand blockchain. It has built a fully permissionless protocol to trade any Algorand Standard Assets (or Algo) through liquidity pools using an Automated Market Maker (AMM) algorithm.

