Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tilt Coin (TILT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Tilt Coin (TILT) informácie
Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights.
Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend.
Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions.
Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface.
Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required.
DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities.
Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements.
Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers.
Tilt Coin (TILT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Tilt Coin (TILT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TILT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TILT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TILT tokenomiku, preskúmajte cenu TILT tokenu naživo!
TILT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TILT asi smeruje? Naša TILT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
