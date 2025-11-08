Aktuálna dnešná cena this coin is so good je 0USD. Trhová kapitalizácia GLAZE je 8,765.45USD. Sledujte aktualizácie cien GLAZE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena this coin is so good je 0USD. Trhová kapitalizácia GLAZE je 8,765.45USD. Sledujte aktualizácie cien GLAZE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena this coin is so good (GLAZE) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GLAZE na USD konverzný kurz je -- za GLAZE.
this coin is so good sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8,765.45, pričom počet coinov v obehu je 999.50M GLAZE. Počas posledných 24 hodín sa GLAZEobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa GLAZE zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -15.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
this coin is so good (GLAZE) informácie o trhu
$ 8.77K
--
$ 8.77K
999.50M
999,504,822.036844
Aktuálna trhová kapitalizácia this coin is so good je $ 8.77K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu GLAZE je 999.50M, pričom celková zásoba je 999504822.036844. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.77K.
História cien this coin is so good v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--
-15.55%
this coin is so good (GLAZE) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z this coin is so good na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny this coin is so good na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny this coin is so good na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny this coin is so good na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-34.09%
60 dní
$ 0
-51.62%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre this coin is so good
Cenová predikcia this coin is so good (GLAZE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GLAZE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia this coin is so good (GLAZE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena this coin is so good mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Čo je this coin is so good (GLAZE)
Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o this coin is so good
Akú hodnotu bude mať 1 this coin is so good v roku 2030?
Ak by hodnota this coin is so good rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do this coin is so good podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíthis coin is so good?
Dnešná cena this coin is so good je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je this coin is so good stále dobrou investíciou?
this coin is so good zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GLAZE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s this coin is so good?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo this coin is so good v hodnote --.
Aká je aktuálna cena this coin is so good?
Živá cena GLAZE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu this coin is so good vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GLAZE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu this coin is so good?
Cenu GLAZE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GLAZE na MEXC?
Cena this coin is so good by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu this coin is so good (GLAZE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:26:35 (UTC+8)
