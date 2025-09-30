Thetanuts Finance (NUTS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Thetanuts Finance (NUTS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:27:38 (UTC+8)
USD

Thetanuts Finance (NUTS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Thetanuts Finance (NUTS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.67M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.31B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.86M
Historické maximum:
$ 0.0407299
Historické minimum:
$ 0.00137354
Aktuálna cena:
$ 0.00158593
Thetanuts Finance (NUTS) informácie

Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.

Oficiálna webová stránka:
https://thetanuts.finance
Biela kniha:
https://docs.thetanuts.finance

Thetanuts Finance (NUTS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Thetanuts Finance (NUTS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NUTS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NUTS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NUTS tokenomiku, preskúmajte cenu NUTS tokenu naživo!

NUTS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NUTS asi smeruje? Naša NUTS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

