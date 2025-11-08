BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena There Will Be Signs je 0USD. Trhová kapitalizácia SIGNS je 39,871USD. Sledujte aktualizácie cien SIGNS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SIGNS

SIGNS informácie o cene

Čo je SIGNS

SIGNS oficiálna webová stránka

SIGNS tokenomika

SIGNS predpoveď cien

There Will Be Signs Logo

There Will Be Signs Cena (SIGNS)

Nezaradené

1 SIGNS na USD aktuálnu cenu:

--
----
+7.00%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
There Will Be Signs (SIGNS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:47:02 (UTC+8)

Dnešná cena There Will Be Signs

Aktuálna dnešná cena There Will Be Signs (SIGNS) je --, s 7.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SIGNS na USD konverzný kurz je -- za SIGNS.

There Will Be Signs sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39,871, pričom počet coinov v obehu je 935.00M SIGNS. Počas posledných 24 hodín sa SIGNSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa SIGNS zmenilo o -0.83% za poslednú hodinu a o -14.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

There Will Be Signs (SIGNS) informácie o trhu

$ 39.87K
$ 39.87K$ 39.87K

--
----

$ 41.15K
$ 41.15K$ 41.15K

935.00M
935.00M 935.00M

964,913,929.944135
964,913,929.944135 964,913,929.944135

Aktuálna trhová kapitalizácia There Will Be Signs je $ 39.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SIGNS je 935.00M, pričom celková zásoba je 964913929.944135. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 41.15K.

História cien There Will Be Signs v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

+7.10%

-14.23%

-14.23%

There Will Be Signs (SIGNS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z There Will Be Signs na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny There Will Be Signs na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny There Will Be Signs na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny There Will Be Signs na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+7.10%
30 dní$ 0-36.29%
60 dní$ 0-44.57%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre There Will Be Signs

Cenová predikcia There Will Be Signs (SIGNS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SIGNS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia There Will Be Signs (SIGNS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena There Will Be Signs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne There Will Be Signs v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SIGNS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na There Will Be Signs Cenové predikcie.

Čo je There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

There Will Be Signs (SIGNS) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o There Will Be Signs

Akú hodnotu bude mať 1 There Will Be Signs v roku 2030?
Ak by hodnota There Will Be Signs rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do There Will Be Signs podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:47:02 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o There Will Be Signs

