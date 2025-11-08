There Will Be Signs Cena (SIGNS)
Aktuálna dnešná cena There Will Be Signs (SIGNS) je --, s 7.10% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SIGNS na USD konverzný kurz je -- za SIGNS.
There Will Be Signs sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 39,871, pričom počet coinov v obehu je 935.00M SIGNS. Počas posledných 24 hodín sa SIGNSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SIGNS zmenilo o -0.83% za poslednú hodinu a o -14.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia There Will Be Signs je $ 39.87K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SIGNS je 935.00M, pričom celková zásoba je 964913929.944135. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 41.15K.
-0.83%
+7.10%
-14.23%
-14.23%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z There Will Be Signs na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny There Will Be Signs na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny There Will Be Signs na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny There Will Be Signs na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+7.10%
|30 dní
|$ 0
|-36.29%
|60 dní
|$ 0
|-44.57%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena There Will Be Signs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.
Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.
Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.
