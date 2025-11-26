The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o The Wizard of Buyback (WIZB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 09:35:14 (UTC+8)
USD

The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Wizard of Buyback (WIZB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.47K
$ 6.47K
Celková ponuka:
$ 999.29M
$ 999.29M
Počet coinov v obehu:
$ 999.29M
$ 999.29M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.47K
$ 6.47K
Historické maximum:
$ 0.00113077
$ 0.00113077
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

The Wizard of Buyback (WIZB) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://pump.fun/coin/HegMoXeaVf8sUsHsqW8KEQtTzwHGZKuK5y8sMSCNpump

The Wizard of Buyback (WIZB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky The Wizard of Buyback (WIZB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet WIZB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu WIZB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili WIZB tokenomiku, preskúmajte cenu WIZB tokenu naživo!

WIZB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam WIZB asi smeruje? Naša WIZB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

