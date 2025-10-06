Aktuálna The Meerkat Meme cena je dnes 0.00003351 USD. Sledujte aktuálnu MEERKAT na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MEERKAT cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna The Meerkat Meme cena je dnes 0.00003351 USD. Sledujte aktuálnu MEERKAT na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte MEERKAT cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o MEERKAT

MEERKAT informácie o cene

MEERKAT tokenomika

MEERKAT predpoveď cien

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

The Meerkat Meme Logo

The Meerkat Meme Cena (MEERKAT)

Nezaradené

1 MEERKAT na USD aktuálnu cenu:

--
----
-2.80%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
The Meerkat Meme (MEERKAT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:35:26 (UTC+8)

The Meerkat Meme (MEERKAT) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003339
$ 0.00003339$ 0.00003339
24 hod Low
$ 0.00003533
$ 0.00003533$ 0.00003533
24 hod High

$ 0.00003339
$ 0.00003339$ 0.00003339

$ 0.00003533
$ 0.00003533$ 0.00003533

$ 0.00208666
$ 0.00208666$ 0.00208666

$ 0.00002486
$ 0.00002486$ 0.00002486

+0.36%

-2.88%

+5.92%

+5.92%

The Meerkat Meme (MEERKAT) cena v reálnom čase je $0.00003351. Za posledných 24 hodín sa obchodoval MEERKAT v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00003339 do najvyššej hodnoty $ 0.00003533, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena MEERKAT je $ 0.00208666, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00002486.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa MEERKAT zmenil o +0.36% za poslednú hodinu, -2.88% za 24 hodín a +5.92% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) informácie o trhu

$ 33.50K
$ 33.50K$ 33.50K

--
----

$ 33.50K
$ 33.50K$ 33.50K

999.48M
999.48M 999.48M

999,482,631.15692
999,482,631.15692 999,482,631.15692

Aktuálna trhová kapitalizácia The Meerkat Meme je $ 33.50K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu MEERKAT je 999.48M, pričom celková zásoba je 999482631.15692. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 33.50K.

The Meerkat Meme (MEERKAT) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z The Meerkat Meme na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny The Meerkat Meme na USD pohybovala na $ -0.0000042137.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny The Meerkat Meme na USD pohybovala na $ -0.0000084359.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny The Meerkat Meme na USD pohybovala na $ -0.00006615337388484482.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-2.88%
30 dní$ -0.0000042137-12.57%
60 dní$ -0.0000084359-25.17%
90 dní$ -0.00006615337388484482-66.37%

Čo je The Meerkat Meme (MEERKAT)

The Meerkat Meme

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

The Meerkat Meme predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať The Meerkat Meme (MEERKAT) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš The Meerkat Meme (MEERKAT) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre The Meerkat Meme.

Overte si teraz The Meerkat Meme cenové predikcie!

MEERKAT do miestnych mien

The Meerkat Meme (MEERKAT) tokenomika

Pochopenie tokenomiky The Meerkat Meme (MEERKAT) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike MEERKAT tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o The Meerkat Meme (MEERKAT)

Akú hodnotu má dnes The Meerkat Meme (MEERKAT)?
Aktuálna MEERKAT cena v USD je 0.00003351 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena MEERKAT na USD?
Aktuálna cena MEERKAT na USD je $ 0.00003351. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia The Meerkat Meme?
Trhová kapitalizácia MEERKAT je $ 33.50K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu MEERKAT?
Počet coinov v obehu MEERKAT je 999.48M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) MEERKAT?
MEERKAT dosiahla cenu ATH vo výške 0.00208666 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) MEERKAT?
MEERKAT videl cenu ATL vo výške 0.00002486 USD.
Aký je objem obchodovania MEERKAT?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre MEERKAT je -- USD.
Bude MEERKAT tento rok vyššia?
MEERKAT môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti MEERKATpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:35:26 (UTC+8)

The Meerkat Meme (MEERKAT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-05 21:29:00Aktualizácie odvetvia
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain údaje
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualizácie odvetvia
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualizácie odvetvia
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.