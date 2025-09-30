The Martian Dog (MARVIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o The Martian Dog (MARVIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 21:06:30 (UTC+8)
USD

The Martian Dog (MARVIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Martian Dog (MARVIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.35M
Celková ponuka:
$ 420.69B
Počet coinov v obehu:
$ 420.69B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.35M
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
The Martian Dog (MARVIN) informácie

Marvin is a token adopted Dog Meme theme, run by community itself, Marvin unites puppy and elon lovers around the world, and also brings interesting ideas as a basis for future project steps, with transparent development and safe tokenomics.

Marvin, a Havanese, has Elon Musk as his emotional support. We adore the adorable Marvin just as much as Elon does.

Marvin created with 420,690,000,000 total supply, based on ETHEREUM blockchain, 0/0 tax, renounced and LP burnt.

Oficiálna webová stránka:
https://www.elonlovemarvin.com/

The Martian Dog (MARVIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky The Martian Dog (MARVIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MARVIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MARVIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MARVIN tokenomiku, preskúmajte cenu MARVIN tokenu naživo!

MARVIN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MARVIN asi smeruje? Naša MARVIN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
