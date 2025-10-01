The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomika
The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3.
At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site.
The ILLUSION Project (ILLUSION) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky The ILLUSION Project (ILLUSION) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ILLUSION tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ILLUSION tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ILLUSION tokenomiku, preskúmajte cenu ILLUSION tokenu naživo!
