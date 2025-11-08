Aktuálna dnešná cena The Final Quarter je 0.00003284USD. Trhová kapitalizácia Q4 je 32,833USD. Sledujte aktualizácie cien Q4 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena The Final Quarter je 0.00003284USD. Trhová kapitalizácia Q4 je 32,833USD. Sledujte aktualizácie cien Q4 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena The Final Quarter (Q4) je $ 0.00003284, s 5.16% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny Q4 na USD konverzný kurz je $ 0.00003284 za Q4.
The Final Quarter sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 32,833, pričom počet coinov v obehu je 999.69M Q4. Počas posledných 24 hodín sa Q4obchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002999 (low) do $ 0.00003349 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00089243, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002823.
V krátkodobom vývoji sa Q4 zmenilo o -1.90% za poslednú hodinu a o -16.85% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
The Final Quarter (Q4) informácie o trhu
$ 32.83K
$ 32.83K$ 32.83K
--
----
$ 32.83K
$ 32.83K$ 32.83K
999.69M
999.69M 999.69M
999,692,541.386734
999,692,541.386734 999,692,541.386734
Aktuálna trhová kapitalizácia The Final Quarter je $ 32.83K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu Q4 je 999.69M, pričom celková zásoba je 999692541.386734. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 32.83K.
História cien The Final Quarter v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002999
$ 0.00002999$ 0.00002999
24 hod Low
$ 0.00003349
$ 0.00003349$ 0.00003349
24 hod High
$ 0.00002999
$ 0.00002999$ 0.00002999
$ 0.00003349
$ 0.00003349$ 0.00003349
$ 0.00089243
$ 0.00089243$ 0.00089243
$ 0.00002823
$ 0.00002823$ 0.00002823
-1.90%
+5.16%
-16.85%
-16.85%
The Final Quarter (Q4) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z The Final Quarter na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny The Final Quarter na USD pohybovala na $ -0.0000145775. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny The Final Quarter na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny The Final Quarter na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+5.16%
30 dní
$ -0.0000145775
-44.38%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre The Final Quarter
Cenová predikcia The Final Quarter (Q4) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena Q4 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia The Final Quarter (Q4) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena The Final Quarter mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne The Final Quarter v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku Q4 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na The Final Quarter Cenové predikcie.
Čo je The Final Quarter (Q4)
The Final Quarter is not just a token, it’s a movement.
Every sacrifice, every step taken so far reaches its ultimate expression in this decisive moment: the final quarter, the one that changes everything.
The project was born with the mission to write the biggest Q4 in memecoin history. It’s not just an asset, but a collective journey where every pattern, every tweet, every strategy converges into one single point: amplifying the community’s energy to the nth degree.
The Final Quarter stands as a symbol of resilience, hype, and breakthrough.
The time is now. The final quarter has begun. 🚀🔥
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o The Final Quarter
Akú hodnotu bude mať 1 The Final Quarter v roku 2030?
Ak by hodnota The Final Quarter rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do The Final Quarter podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíThe Final Quarter?
Dnešná cena The Final Quarter je $ 0.00003284. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je The Final Quarter stále dobrou investíciou?
The Final Quarter zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do Q4, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s The Final Quarter?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo The Final Quarter v hodnote --.
Aká je aktuálna cena The Final Quarter?
Živá cena Q4 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu The Final Quarter vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena Q4, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu The Final Quarter?
Cenu Q4 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,471.89
+2.65%
ETH
3,440.73
+4.34%
SOL
162.22
+4.38%
COAI
1.195
+9.36%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre Q4 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár Q4/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena The Final Quarter pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena The Final Quarter v tomto roku?
Cena The Final Quarter by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu The Final Quarter (Q4).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:46:29 (UTC+8)
