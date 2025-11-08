BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena the face of sarcasm je 0.00004315USD. Trhová kapitalizácia KAPPA je 28,856USD.

Viac informácií o KAPPA

KAPPA informácie o cene

Čo je KAPPA

KAPPA oficiálna webová stránka

KAPPA tokenomika

KAPPA predpoveď cien

the face of sarcasm Logo

the face of sarcasm Cena (KAPPA)

Nezaradené

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
the face of sarcasm (KAPPA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:46:22 (UTC+8)

Dnešná cena the face of sarcasm

Aktuálna dnešná cena the face of sarcasm (KAPPA) je $ 0.00004315, s 4.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KAPPA na USD konverzný kurz je $ 0.00004315 za KAPPA.

the face of sarcasm sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 28,856, pričom počet coinov v obehu je 668.81M KAPPA. Počas posledných 24 hodín sa KAPPAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000401 (low) do $ 0.00004386 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0059343, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00003874.

V krátkodobom vývoji sa KAPPA zmenilo o -1.05% za poslednú hodinu a o -17.10% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

the face of sarcasm (KAPPA) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia the face of sarcasm je $ 28.86K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu KAPPA je 668.81M, pričom celková zásoba je 668811165.327707. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 28.86K.

História cien the face of sarcasm v USD

the face of sarcasm (KAPPA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z the face of sarcasm na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny the face of sarcasm na USD pohybovala na $ -0.0000283466.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny the face of sarcasm na USD pohybovala na $ -0.0000297031.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny the face of sarcasm na USD pohybovala na $ -0.000170202045049855.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+4.95%
30 dní$ -0.0000283466-65.69%
60 dní$ -0.0000297031-68.83%
90 dní$ -0.000170202045049855-79.77%

Cenové predikcie pre the face of sarcasm

Cenová predikcia the face of sarcasm (KAPPA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KAPPA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia the face of sarcasm (KAPPA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena the face of sarcasm mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

the face of sarcasm (KAPPA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o the face of sarcasm

Akú hodnotu bude mať 1 the face of sarcasm v roku 2030?
Ak by hodnota the face of sarcasm rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do the face of sarcasm podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:46:22 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o the face of sarcasm

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.