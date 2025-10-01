the black sheep (SHIGGA) tokenomika

the black sheep (SHIGGA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o the black sheep (SHIGGA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:03:03 (UTC+8)
the black sheep (SHIGGA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre the black sheep (SHIGGA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 20.33K
Celková ponuka:
$ 998.64M
Počet coinov v obehu:
$ 998.64M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.33K
Historické maximum:
$ 0.00126273
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
the black sheep (SHIGGA) informácie

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

Oficiálna webová stránka:
https://x.com/i/communities/1877829848632357053

the black sheep (SHIGGA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky the black sheep (SHIGGA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SHIGGA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SHIGGA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SHIGGA tokenomiku, preskúmajte cenu SHIGGA tokenu naživo!


