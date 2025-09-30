The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenomika
The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune!
The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.
The Balkan Dwarf ($KEKEC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky The Balkan Dwarf ($KEKEC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet $KEKEC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu $KEKEC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili $KEKEC tokenomiku, preskúmajte cenu $KEKEC tokenu naživo!
