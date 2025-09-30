The Baby Cheetah (ZOLA) tokenomika
The Baby Cheetah (ZOLA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Baby Cheetah (ZOLA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
The Baby Cheetah (ZOLA) informácie
Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN
Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.
The Baby Cheetah (ZOLA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky The Baby Cheetah (ZOLA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ZOLA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ZOLA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ZOLA tokenomiku, preskúmajte cenu ZOLA tokenu naživo!
