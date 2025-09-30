THAT (THAT) tokenomika

THAT (THAT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o THAT (THAT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:48:47 (UTC+8)
USD

THAT (THAT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre THAT (THAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
Celková ponuka:
$ 3.30B
$ 3.30B$ 3.30B
Počet coinov v obehu:
$ 831.70M
$ 831.70M$ 831.70M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 4.86M
$ 4.86M$ 4.86M
Historické maximum:
$ 0.00150567
$ 0.00150567$ 0.00150567
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00147292
$ 0.00147292$ 0.00147292

THAT (THAT) informácie

THAT is a digital currency designed for everyday, real-world payments. The project pairs a non-custodial mobile wallet with a growing directory of participating businesses so users can natively pay for goods and services, with transactions settling in seconds on chain. THAT focuses on a clean, consumer-grade experience: simple checkout flows, and practical merchant tools. The aim is to make crypto as easy to spend as cash while keeping users in control of their funds. THAT supports direct peer-to-peer transfers, in-store payments, and basic account features without relying on banks or card networks.

Oficiálna webová stránka:
https://www.that.website
Biela kniha:
https://docs.that.global/whitepaper

THAT (THAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky THAT (THAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet THAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu THAT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili THAT tokenomiku, preskúmajte cenu THAT tokenu naživo!

THAT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam THAT asi smeruje? Naša THAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov