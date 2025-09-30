THAT (THAT) tokenomika
THAT (THAT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre THAT (THAT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
THAT (THAT) informácie
THAT is a digital currency designed for everyday, real-world payments. The project pairs a non-custodial mobile wallet with a growing directory of participating businesses so users can natively pay for goods and services, with transactions settling in seconds on chain. THAT focuses on a clean, consumer-grade experience: simple checkout flows, and practical merchant tools. The aim is to make crypto as easy to spend as cash while keeping users in control of their funds. THAT supports direct peer-to-peer transfers, in-store payments, and basic account features without relying on banks or card networks.
THAT (THAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky THAT (THAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet THAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu THAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili THAT tokenomiku, preskúmajte cenu THAT tokenu naživo!
THAT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam THAT asi smeruje? Naša THAT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
