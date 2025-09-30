Ternio (TERN) tokenomika
Ternio (TERN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ternio (TERN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Ternio (TERN) informácie
Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain.
Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery.
The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.
Ternio (TERN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Ternio (TERN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TERN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TERN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TERN tokenomiku, preskúmajte cenu TERN tokenu naživo!
