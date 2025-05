Čo je Tereon (TRN)

Tereon is a project we have developed to integrate Artificial Intelligence (hereafter referred to as AI) into blockchain technology. AI has evolved significantly, from being a simple bot that provides predetermined responses to user inputs, to now possessing reasoning capabilities bringing it closer to human-like thinking. Leveraging this advancement, we are developing AI to enhance decision-making and reasoning in daily trading activities. Additionally, we are building AI solutions aimed at stabilizing and improving internet connectivity anonymously through our VPN platform.

