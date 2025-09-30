Telestai (TLS) tokenomika
Telestai (TLS) informácie
Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities.
Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive.
Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.
Telestai (TLS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Telestai (TLS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TLS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TLS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TLS tokenomiku, preskúmajte cenu TLS tokenu naživo!
