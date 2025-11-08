TEKTIAS Cena (TKT)
Aktuálna dnešná cena TEKTIAS (TKT) je $ 0.00005097, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TKT na USD konverzný kurz je $ 0.00005097 za TKT.
TEKTIAS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4,893.27, pričom počet coinov v obehu je 96.00M TKT. Počas posledných 24 hodín sa TKTobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01329354, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00005085.
V krátkodobom vývoji sa TKT zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia TEKTIAS je $ 4.89K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TKT je 96.00M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.10K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z TEKTIAS na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny TEKTIAS na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny TEKTIAS na USD pohybovala na $ 0.0000000000.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny TEKTIAS na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dní
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena TEKTIAS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience.
TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing.
Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.
