Aktuálna dnešná cena Teddy the Tile Doge je 0USD. Trhová kapitalizácia TEDDY je 23,688USD. Sledujte aktualizácie cien TEDDY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Teddy the Tile Doge (TEDDY) je --, s 1.64% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TEDDY na USD konverzný kurz je -- za TEDDY.
Teddy the Tile Doge sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 23,688, pričom počet coinov v obehu je 929.60T TEDDY. Počas posledných 24 hodín sa TEDDYobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa TEDDY zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -6.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Teddy the Tile Doge (TEDDY) informácie o trhu
$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K
--
----
$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K
929.60T
929.60T 929.60T
929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Teddy the Tile Doge je $ 23.69K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TEDDY je 929.60T, pričom celková zásoba je 929598213267094.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 23.69K.
História cien Teddy the Tile Doge v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
--
+1.64%
-6.77%
-6.77%
Teddy the Tile Doge (TEDDY) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Teddy the Tile Doge na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Teddy the Tile Doge na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Teddy the Tile Doge na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Teddy the Tile Doge na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
+1.64%
30 dní
$ 0
-53.52%
60 dní
$ 0
-30.63%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Teddy the Tile Doge
Cenová predikcia Teddy the Tile Doge (TEDDY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TEDDY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Teddy the Tile Doge (TEDDY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Teddy the Tile Doge mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Teddy the Tile Doge v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TEDDY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Teddy the Tile Doge Cenové predikcie.
Čo je Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it!
Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats!
Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025.
We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing.
The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk.
The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day.
We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Teddy the Tile Doge
Akú hodnotu bude mať 1 Teddy the Tile Doge v roku 2030?
Ak by hodnota Teddy the Tile Doge rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Teddy the Tile Doge podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTeddy the Tile Doge?
Dnešná cena Teddy the Tile Doge je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Teddy the Tile Doge stále dobrou investíciou?
Teddy the Tile Doge zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TEDDY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Teddy the Tile Doge?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Teddy the Tile Doge v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Teddy the Tile Doge?
Živá cena TEDDY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Teddy the Tile Doge vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TEDDY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Teddy the Tile Doge?
Cenu TEDDY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,412.6
+2.59%
ETH
3,438.96
+4.29%
SOL
162.13
+4.32%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TEDDY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TEDDY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Teddy the Tile Doge pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Teddy the Tile Doge v tomto roku?
Cena Teddy the Tile Doge by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Teddy the Tile Doge (TEDDY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:45:54 (UTC+8)
Teddy the Tile Doge (TEDDY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
