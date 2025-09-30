Tate Terminal (TATE) tokenomika
Tate Terminal (TATE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Tate Terminal (TATE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Tate Terminal (TATE) informácie
i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one.
AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income.
YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest,
You’ve heard of AI and done NOTHING.
Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone.
10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, And you were able to 10x output OVERNIGHT.
That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. You can have a robot make money for you while you SLEEP...
Tate Terminal (TATE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Tate Terminal (TATE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TATE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TATE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TATE tokenomiku, preskúmajte cenu TATE tokenu naživo!
TATE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam TATE asi smeruje? Naša TATE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
