Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Taro (TARO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Taro (TARO) informácie
ABOUT TARO The true story of survivaL in the ice! Sakhalin huskies (also known as Karafuto ken), Taro and Jiro, rose to fame in 1959 after they were abandoned with 13 other dogs in Antarctica by a Japanese expedition team for almost a year yet survived. While seven of the dogs perished still chained at the campsite, Taro, Jiro and six other dogs managed to escape. The pair endured below-freezing temperatures and survived possibly on a diet of penguins and seals. Finally, in 1959, a new Japanese research team returned to Antarctica, astonished to discover Taro and Jiro still alive after 11 months. News of the surviving dogs reached Japan and they became symbols of perseverance and courage ultimately becoming known as "The Survivors."
Taro (TARO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Taro (TARO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TARO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TARO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TARO tokenomiku, preskúmajte cenu TARO tokenu naživo!
