Viac informácií o TARD

TARD informácie o cene

TARD oficiálna webová stránka

TARD tokenomika

TARD predpoveď cien

Tardigrades Cult Cena (TARD)

1 TARD na USD aktuálnu cenu:

0.00%1D
Tardigrades Cult (TARD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:35:19 (UTC+8)

Tardigrades Cult (TARD) informácie o cene (USD)

Tardigrades Cult (TARD) cena v reálnom čase je $0.0000069. Za posledných 24 hodín sa obchodoval TARD v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0 do najvyššej hodnoty $ 0, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena TARD je $ 0.00016939, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00000647.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa TARD zmenil o -- za poslednú hodinu, -- za 24 hodín a +6.76% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Tardigrades Cult (TARD) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Tardigrades Cult je $ 6.86K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu TARD je 993.36M, pričom celková zásoba je 993357004.491082. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 6.86K.

Tardigrades Cult (TARD) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Tardigrades Cult na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Tardigrades Cult na USD pohybovala na $ -0.0000009308.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Tardigrades Cult na USD pohybovala na $ -0.0000004611.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Tardigrades Cult na USD pohybovala na $ -0.000003224960694538561.

Čo je Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Tardigrades Cult predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Tardigrades Cult (TARD) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Tardigrades Cult (TARD) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Tardigrades Cult.

Overte si teraz Tardigrades Cult cenové predikcie!

TARD do miestnych mien

Tardigrades Cult (TARD) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Tardigrades Cult (TARD) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike TARD tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Tardigrades Cult (TARD)

Akú hodnotu má dnes Tardigrades Cult (TARD)?
Aktuálna TARD cena v USD je 0.0000069 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena TARD na USD?
Aktuálna cena TARD na USD je $ 0.0000069. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Tardigrades Cult?
Trhová kapitalizácia TARD je $ 6.86K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu TARD?
Počet coinov v obehu TARD je 993.36M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) TARD?
TARD dosiahla cenu ATH vo výške 0.00016939 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) TARD?
TARD videl cenu ATL vo výške 0.00000647 USD.
Aký je objem obchodovania TARD?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre TARD je -- USD.
Bude TARD tento rok vyššia?
TARD môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti TARDpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:35:19 (UTC+8)

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.