Swerve (SWRV) tokenomika
Swerve (SWRV) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Swerve (SWRV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Swerve (SWRV) informácie
SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.
Swerve (SWRV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Swerve (SWRV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SWRV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SWRV tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SWRV tokenomiku, preskúmajte cenu SWRV tokenu naživo!
SWRV cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SWRV asi smeruje? Naša SWRV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov