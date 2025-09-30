Swerve (SWRV) tokenomika

Swerve (SWRV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Swerve (SWRV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 23:38:27 (UTC+8)
USD

Swerve (SWRV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Swerve (SWRV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 27.76K
$ 27.76K$ 27.76K
Celková ponuka:
$ 21.23M
$ 21.23M$ 21.23M
Počet coinov v obehu:
$ 18.52M
$ 18.52M$ 18.52M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K
Historické maximum:
$ 39.04
$ 39.04$ 39.04
Historické minimum:
$ 0.00101909
$ 0.00101909$ 0.00101909
Aktuálna cena:
$ 0.00149904
$ 0.00149904$ 0.00149904

Swerve (SWRV) informácie

SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.

Oficiálna webová stránka:
https://swerve.fi/

Swerve (SWRV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Swerve (SWRV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SWRV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SWRV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SWRV tokenomiku, preskúmajte cenu SWRV tokenu naživo!

SWRV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SWRV asi smeruje? Naša SWRV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov