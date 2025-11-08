BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Suzaku Token je 0.04338494USD. Trhová kapitalizácia SUZ je 1,254,385USD. Sledujte aktualizácie cien SUZ v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o SUZ

SUZ informácie o cene

Čo je SUZ

SUZ oficiálna webová stránka

SUZ tokenomika

SUZ predpoveď cien

Suzaku Token Logo

Suzaku Token Cena (SUZ)

Nezaradené

1 SUZ na USD aktuálnu cenu:

$0.04338494
+10.90%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
Suzaku Token (SUZ) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:04:24 (UTC+8)

Dnešná cena Suzaku Token

Aktuálna dnešná cena Suzaku Token (SUZ) je $ 0.04338494, s 10.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SUZ na USD konverzný kurz je $ 0.04338494 za SUZ.

Suzaku Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1,254,385, pričom počet coinov v obehu je 28.91M SUZ. Počas posledných 24 hodín sa SUZobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0385476 (low) do $ 0.04352983 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.204252, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03825575.

V krátkodobom vývoji sa SUZ zmenilo o -0.19% za poslednú hodinu a o -12.11% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Suzaku Token (SUZ) informácie o trhu

$ 1.25M
--
$ 4.34M
28.91M
100,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Suzaku Token je $ 1.25M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SUZ je 28.91M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 4.34M.

História cien Suzaku Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0385476
24 hod Low
$ 0.04352983
24 hod High

$ 0.0385476
$ 0.04352983
$ 0.204252
$ 0.03825575
-0.19%

+10.97%

-12.11%

-12.11%

Suzaku Token (SUZ) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Suzaku Token na USDpohybovala na $ +0.0042902.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Suzaku Token na USD pohybovala na $ -0.0174795233.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Suzaku Token na USD pohybovala na $ -0.0263288146.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Suzaku Token na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0042902+10.97%
30 dní$ -0.0174795233-40.28%
60 dní$ -0.0263288146-60.68%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Suzaku Token

Cenová predikcia Suzaku Token (SUZ) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SUZ v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Suzaku Token (SUZ) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Suzaku Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Suzaku Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SUZ cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Suzaku Token Cenové predikcie.

Čo je Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Suzaku Token (SUZ) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Suzaku Token

Akú hodnotu bude mať 1 Suzaku Token v roku 2030?
Ak by hodnota Suzaku Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Suzaku Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:04:24 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Suzaku Token

