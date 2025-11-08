SUPERIOR Cena (SUPERIOR)
Aktuálna dnešná cena SUPERIOR (SUPERIOR) je $ 0.00003486, s 10.92% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SUPERIOR na USD konverzný kurz je $ 0.00003486 za SUPERIOR.
SUPERIOR sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 314,862, pričom počet coinov v obehu je 9.02B SUPERIOR. Počas posledných 24 hodín sa SUPERIORobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003113 (low) do $ 0.00003498 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00055992, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00002536.
V krátkodobom vývoji sa SUPERIOR zmenilo o -0.30% za poslednú hodinu a o -15.56% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia SUPERIOR je $ 314.86K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SUPERIOR je 9.02B, pričom celková zásoba je 10000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 349.16K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z SUPERIOR na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny SUPERIOR na USD pohybovala na $ -0.0000188282.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny SUPERIOR na USD pohybovala na $ -0.0000247847.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny SUPERIOR na USD pohybovala na $ -0.00024814372418977606.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+10.92%
|30 dní
|$ -0.0000188282
|-54.01%
|60 dní
|$ -0.0000247847
|-71.09%
|90 dní
|$ -0.00024814372418977606
|-87.68%
V roku 2040 by cena SUPERIOR mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.
Here’s the breakdown:
Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.
Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.
Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.
Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.
