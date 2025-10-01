Super President Trump 47 (TRUMP47) tokenomika
Super President Trump 47 (TRUMP47) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Super President Trump 47 (TRUMP47) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Super President Trump 47 (TRUMP47) informácie
Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater.
Super President Trump 47 (TRUMP47) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Super President Trump 47 (TRUMP47) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TRUMP47 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TRUMP47 tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
