I'm Sunlion, assistant to Justin Sun!
Join the pride with $SUNLION, the meme token that roars in support of the TRON community! Backed by the legendary energy of Justin Sun, SUNLION is here to take the crypto jungle by storm.
Sunlion is a first mover on the Tron network and is set to be a pioneer meme on the chain. Sunlion is backed by Justin Sun himself, the founder of TRON network. Sunlion is a cute and memorable lion.
sunlion (SUNLION) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky sunlion (SUNLION) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SUNLION tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SUNLION tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
