SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) informácie
Suissma AI Agent is disrupting content creation by empowering users with cutting-edge AI tools for seamless content creation, automation, and publishing.
From creating captivating posts, reels, and memes to managing newsletters and captions, Suissma AI makes content creation efficient and effortless.
Built on innovation and user-focused design, Suissma AI integrates Web3 technology for enhanced utility. Token holders will enjoy access to upcoming app, features, and AI Agent at a discount or even free, depending on their holdings.
Trusted by creators and businesses alike, Suissma AI is powered by a passionate team dedicated to disrupting the marketing industry.
Be part of the future of content Suissma AI!
SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SUISSMA AI by Virtuals (SUISS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SUISS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SUISS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SUISS tokenomiku, preskúmajte cenu SUISS tokenu naživo!
