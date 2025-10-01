SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SUIDeFAI by SuiAI (SUID) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 03:11:00 (UTC+8)
USD

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SUIDeFAI by SuiAI (SUID) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.51K
$ 9.51K$ 9.51K
Historické maximum:
$ 0.00174686
$ 0.00174686$ 0.00174686
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0$ 0

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) informácie

SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi.

Core Modules of the SUIDeFAI platform:

  • AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization.
  • DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.
  • Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.
Oficiálna webová stránka:
https://suidef.ai
Biela kniha:
https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf

SUIDeFAI by SuiAI (SUID) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SUIDeFAI by SuiAI (SUID) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SUID tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SUID tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SUID tokenomiku, preskúmajte cenu SUID tokenu naživo!

SUID cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SUID asi smeruje? Naša SUID stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

