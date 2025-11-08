Aktuálna dnešná cena Sui DePIN je 0USD. Trhová kapitalizácia SUIDEPIN je 50,455USD. Sledujte aktualizácie cien SUIDEPIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Sui DePIN je 0USD. Trhová kapitalizácia SUIDEPIN je 50,455USD. Sledujte aktualizácie cien SUIDEPIN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Sui DePIN (SUIDEPIN) je --, s 0.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SUIDEPIN na USD konverzný kurz je -- za SUIDEPIN.
Sui DePIN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 50,455, pričom počet coinov v obehu je 1.00B SUIDEPIN. Počas posledných 24 hodín sa SUIDEPINobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02374623, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa SUIDEPIN zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -83.60% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Sui DePIN (SUIDEPIN) informácie o trhu
$ 50.46K
$ 50.46K$ 50.46K
--
----
$ 50.46K
$ 50.46K$ 50.46K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Sui DePIN je $ 50.46K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SUIDEPIN je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 50.46K.
História cien Sui DePIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623
$ 0
$ 0$ 0
+0.01%
-0.11%
-83.60%
-83.60%
Sui DePIN (SUIDEPIN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Sui DePIN na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Sui DePIN na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Sui DePIN na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Sui DePIN na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-0.11%
30 dní
$ 0
+7.92%
60 dní
$ 0
-2.83%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Sui DePIN
Cenová predikcia Sui DePIN (SUIDEPIN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SUIDEPIN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Sui DePIN (SUIDEPIN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Sui DePIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Sui DePIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SUIDEPIN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Sui DePIN Cenové predikcie.
Čo je Sui DePIN (SUIDEPIN)
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers.
Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
Ak by hodnota Sui DePIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Sui DePIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSui DePIN?
Dnešná cena Sui DePIN je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Sui DePIN stále dobrou investíciou?
Sui DePIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SUIDEPIN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Sui DePIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Sui DePIN v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Sui DePIN?
Živá cena SUIDEPIN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Sui DePIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SUIDEPIN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Sui DePIN?
Cenu SUIDEPIN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,636.71
+2.81%
ETH
3,447.39
+4.54%
SOL
163.21
+5.01%
COAI
1.1587
+6.04%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SUIDEPIN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SUIDEPIN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Sui DePIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Sui DePIN v tomto roku?
Cena Sui DePIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Sui DePIN (SUIDEPIN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:00:46 (UTC+8)
