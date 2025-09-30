SUBY (SUBY) tokenomika
SUBY (SUBY) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SUBY (SUBY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
SUBY (SUBY) informácie
Suby is an on-chain crypto payment processor built for paid communities in betting, trading, and alpha groups on Discord and Telegram. Accept USDC, USDT, ETH, SOL & BNB across multiple chains and monetize your group with customizable subscription plans, flexible pricing, billing cycles, free trials, and discounts. Suby’s automated bot grants or removes Discord roles and Telegram access instantly based on payment status. Manage members, track revenue, and reduce churn with our centralized dashboard, the all-in-one solution for secure, low-fee crypto recurring payments in high-value communities.
SUBY (SUBY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky SUBY (SUBY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SUBY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SUBY tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SUBY tokenomiku, preskúmajte cenu SUBY tokenu naživo!
SUBY cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SUBY asi smeruje? Naša SUBY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
