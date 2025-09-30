Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika
Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Stride Staked Atom (STATOM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Stride Staked Atom (STATOM) informácie
Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities.
In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward.
Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Stride Staked Atom (STATOM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet STATOM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu STATOM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
