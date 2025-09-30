Stooges (STOG) tokenomika
Stooges (STOG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Stooges (STOG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Stooges (STOG) informácie
Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world.
A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not?
If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!
Stooges (STOG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Stooges (STOG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet STOG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu STOG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
STOG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam STOG asi smeruje? Naša STOG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
