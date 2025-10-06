Aktuálna Stockify cena je dnes 0.0000245 USD. Sledujte aktuálnu STK na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte STK cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna Stockify cena je dnes 0.0000245 USD. Sledujte aktuálnu STK na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte STK cenový trend jednoducho na MEXC.

1 STK na USD aktuálnu cenu:

--
----
-3.60%1D
mexc
USD
Stockify (STK) Živý cenový graf
Stockify (STK) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
Stockify (STK) cena v reálnom čase je $0.0000245. Za posledných 24 hodín sa obchodoval STK v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.00002441 do najvyššej hodnoty $ 0.00002613, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena STK je $ 0.00073727, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.0000235.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa STK zmenil o +0.36% za poslednú hodinu, -3.66% za 24 hodín a -5.34% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

Stockify (STK) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia Stockify je $ 24.48K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu STK je 999.34M, pričom celková zásoba je 999339067.496904. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.48K.

Stockify (STK) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Stockify na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Stockify na USD pohybovala na $ -0.0000092781.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Stockify na USD pohybovala na $ -0.0000161244.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Stockify na USD pohybovala na $ -0.00012281524768643115.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-3.66%
30 dní$ -0.0000092781-37.87%
60 dní$ -0.0000161244-65.81%
90 dní$ -0.00012281524768643115-83.36%

Čo je Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Stockify (STK) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Stockify predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať Stockify (STK) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš Stockify (STK) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre Stockify.

Overte si teraz Stockify cenové predikcie!

STK do miestnych mien

Stockify (STK) tokenomika

Pochopenie tokenomiky Stockify (STK) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike STK tokenu!

Ľudia sa tiež pýtajú: Iné otázky o Stockify (STK)

Akú hodnotu má dnes Stockify (STK)?
Aktuálna STK cena v USD je 0.0000245 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena STK na USD?
Aktuálna cena STK na USD je $ 0.0000245. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia Stockify?
Trhová kapitalizácia STK je $ 24.48K USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu STK?
Počet coinov v obehu STK je 999.34M USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) STK?
STK dosiahla cenu ATH vo výške 0.00073727 USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) STK?
STK videl cenu ATL vo výške 0.0000235 USD.
Aký je objem obchodovania STK?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre STK je -- USD.
Bude STK tento rok vyššia?
STK môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti STKpredpoveď cien.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.