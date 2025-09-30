STASIS EURO (EURS) tokenomika

STASIS EURO (EURS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o STASIS EURO (EURS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:53:03 (UTC+8)
STASIS EURO (EURS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre STASIS EURO (EURS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 144.70M
Celková ponuka:
$ 124.13M
Počet coinov v obehu:
$ 124.13M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 144.70M
Historické maximum:
$ 1.79
Historické minimum:
$ 0.929636
Aktuálna cena:
$ 1.17
STASIS EURO (EURS) informácie

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral.

Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

Oficiálna webová stránka:
https://stasis.net/

STASIS EURO (EURS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky STASIS EURO (EURS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EURS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EURS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EURS tokenomiku, preskúmajte cenu EURS tokenu naživo!

EURS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EURS asi smeruje? Naša EURS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

