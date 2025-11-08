BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Stargate Bridged USDC je 1USD. Trhová kapitalizácia USDC.E je 86,446,053USD. Sledujte aktualizácie cien USDC.E v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
Stargate Bridged USDC (USDC.E) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:03:06 (UTC+8)

Dnešná cena Stargate Bridged USDC

Aktuálna dnešná cena Stargate Bridged USDC (USDC.E) je $ 1.0, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny USDC.E na USD konverzný kurz je $ 1.0 za USDC.E.

Stargate Bridged USDC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 86,446,053, pričom počet coinov v obehu je 86.48M USDC.E. Počas posledných 24 hodín sa USDC.Eobchodovalo v rozmedzí od $ 0.998222 (low) do $ 1.004 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.011, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.989603.

V krátkodobom vývoji sa USDC.E zmenilo o +0.04% za poslednú hodinu a o +0.05% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) informácie o trhu

$ 86.45M
$ 86.45M

--
--

$ 86.47M
$ 86.47M

86.48M
86.48M

86,503,304.974415
86,503,304.974415

Aktuálna trhová kapitalizácia Stargate Bridged USDC je $ 86.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu USDC.E je 86.48M, pričom celková zásoba je 86503304.974415. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 86.47M.

História cien Stargate Bridged USDC v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.998222
$ 0.998222
24 hod Low
$ 1.004
$ 1.004
24 hod High

$ 0.998222
$ 0.998222

$ 1.004
$ 1.004

$ 1.011
$ 1.011

$ 0.989603
$ 0.989603

+0.04%

-0.00%

+0.05%

+0.05%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Stargate Bridged USDC na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Stargate Bridged USDC na USD pohybovala na $ +0.0006577000.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Stargate Bridged USDC na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Stargate Bridged USDC na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0-0.00%
30 dní$ +0.0006577000+0.07%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Stargate Bridged USDC

Cenová predikcia Stargate Bridged USDC (USDC.E) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena USDC.E v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Stargate Bridged USDC (USDC.E) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Stargate Bridged USDC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Stargate Bridged USDC

Akú hodnotu bude mať 1 Stargate Bridged USDC v roku 2030?
Ak by hodnota Stargate Bridged USDC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Stargate Bridged USDC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:03:06 (UTC+8)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Stargate Bridged USDC

